Hayrettin Yıldız Anafartalarspor’la nikah tazeledi

Geçtiğimiz sezon Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden ve şampiyon olarak Edirne Süper Amatör Lige yükselen Anafartralarspor, yeni sezon için takımı şampiyon yapan Hayrettin Yıldız ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hayrettin Yıldız, 2023/2024 futbol sezonunda da Anafartalarspor için çalışacak.

Yapılan açıklamada anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunuldu.

Yıldız, yeni sezon için yeniden kendisi ile anlaşan Anafartalarspor yönetim kuruluna teşekkür etti.