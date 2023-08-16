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Hayrettin Yıldız Anafartalarspor’la nikah tazeledi
SPOR 16.08.2023, 09:10
Geçtiğimiz sezon Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden ve şampiyon olarak Edirne Süper Amatör Lige yükselen Anafartralarspor, yeni sezon için takımı şampiyon yapan Hayrettin Yıldız ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hayrettin Yıldız, 2023/2024 futbol sezonunda da Anafartalarspor için çalışacak.
Yapılan açıklamada anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunuldu.
Yıldız, yeni sezon için yeniden kendisi ile anlaşan Anafartalarspor yönetim kuruluna teşekkür etti.
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|3
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|0
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|1
|0
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|0
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|1
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|1
|0
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|1
|3
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|1
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|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|7. Eyüpspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
|1
|1
|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0
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