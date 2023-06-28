Havsa Keşan'a gol yağdırdı

Keşan Gençlerbirliği Havsa Birlikspor’a 5-0 yenildi.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Edirne U11 Ligi’nde mücadele eden Keşan Gençlerbirliği geçtiğimiz Pazar günü Havsa Birlikspor ile karşılaştı. Saraçhane Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Havsa Birlikspor 5-0 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.