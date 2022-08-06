Hatayspor için 'Savaş'ıyor!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Belen ilçesindeki Hatayspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret ederek Hatayspor sevdalıları ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Atakaş Hatayspor taraftarı tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hataysporlulara önemli bir müjde vererek taraftarları sevindirdi.

Savaş, yeni sezonda hem takıma hem de bordo-beyaz renklere gönül verenlere katkıda bulunmak amacıyla biletlerde “Aile İndirimi” yapılacağını söyledi.

YENİ SEZONDA AİLE İNDİRİMİ UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Dernekte yaptığı konuşmasında taraftarlardan gelen talebi kırmayan Savaş, “Biletlerde aile indirimi uygulayacağız. Eşine ve çocuğuna bilet alanlara yüzde 50 indirim yapacağız. Kazanılan haklar başka bir kimseye devredilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Savaş'ın açıklaması taraftarlaca memnuniyetle karşılandı. Hatayspor atkısı ile fotoğraf çekilen Savaş, kadın taraftarlara ve çocuklarına forma hediye etti.

Uygulanacak aile indiriminin, stada girişlerde annelere ve 01.01.2007 tarihinden sonra doğan 15 yaş altı çocuklarda geçerli olduğu bildirildi.