Hatayspor'a Fildişi Sahilleri'nden transfer

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kanadalı Nanook F.C. Akademi’de 11 numarayı terleten Fildişi Sahilleri oyuncusu Hamed Enzo’yu kadrosuna kattı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, A. Hatayspor’un kadrosuna katılan başarılı sporcu Hamed Enzo ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

World17 katkılarıyla bir araya gelen Nanook F.C. ve Hatay Büyükşehir Belediyesi anlaşma yaparak Hamed Enzo ile 3 yıllık sözleşme yapılacağını açıklandı.

Nanook Klüp ve Word17 Group Yönetim Kurulu Başkanı Adam Evren Garipoğlu yaptığı açıklamada, kulüp vasıtasıyla Türk gençlerim yurt dışında bulunan takımlara transferinin gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda da yurt dışında Türkiye’ye gelen yabancı oyuncuların, vasıflıların ve yeteneklilerin Türkiye’ye getirilerek belirli bir dönem geçtikten sonra yabancı kulüplere satılmasını planlayan bir proje ile yola çıktıklarını anlattı.

Garipoğlu, Word17 Akademi adıyla Kanada’daki takımım ismini Nanook klüp olarak değiştirdiklerini söyledi.