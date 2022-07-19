Hataylı 'milli'den büyük başarı... Avrupa üçüncüsü oldu

Hatay Büyükşehir Belediyespor’un milli güreşçisi İrem Öztürk, Hırvatistan’da düzenlenen U15 Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa 3.sü oldu.HATAY (İGFA) - 42 kiloda mindere çıkan Milli güreşçi İrem Öztürk, Romanyalı rakibi Elvira Dragan’ı (2-0) yenerek bronz madalyanın

sahibi oldu.

Elde ettiği tarihi başarının ardından yurda dönen Öztürk’ü ailesi, hocaları ve takım arkadaşları havaalanında davul zurna eşliğinde karşıladı.

Havaalanı çıkışında kendisini bekleyen kalabalığı görünce gözyaşlarını tutamayan genç sporcu duygu dolu anlar yaşadı.

Babasının omuzlarında çıkışa gelen Öztürk, tebrikleri kabul etti ve mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

https://youtu.be/sL-E7v0LlmY

Yaşadığı sakatlık sebebiyle altın madalya hedefini gerçekleştiremediğini söyleyen Öztürk, çok çalışarak gelecek yıllarda hedeflerine ulaşacağını belirtti.

ÖZTÜRK: BİRİNCİLİK İÇİN SAVAŞACAĞIM

Hedefinin şampiyonluk olduğunu ancak seneye daha çok çalışıp birincilik için mücadele edeceğini belirten Öztürk, "Hatay için kızlarda bir ilk yaşattım. Başarım sadece benim için değil bütün kızlar için geçerli. Ben başlattım diğer arkadaşlarım devam ettirecek. 7 sene boyunca beni yetiştiren hocalarıma, Lütfü Başkanımıza çok teşekkür ederim. Maddi ve manevi

üzerimde çok fazla emekleri var. Bundan sonra onlar beni bıraksa bile ben onları bırakmayacağım" diye konuştu.

Takım antrenörü Ahmet Kardeşler ise, sporcusu İrem'in elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Gönül isterdi ki final yapalım ve birinci olalım ama ufak bir sakatlık yaşadık. Bundan sonra dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını kovalayacağız” dedi.