Hataylı kadınlardan potada bir galibiyet daha

Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dokuzuncu haftasında, evinde ağırladığı OGM Ormanspor’u 80-68 yendi.HATAY (İGFA) - Karşılaşmaya Alexis, Prince, Büşra Akgün, Markeisha Gatling ve Büşra Akbaş ilk beşiyle başlayan Hatay temsilcisi, ilk çeyrekte pota altını etkili kullandı. Boyalı bölgede Prince ve Gatling ile skor üreten mavi-beyazlılar ilk çeyreği 20-12 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde de skor üstünlüğünü sürdüren mavi-beyazlılar soyunma odasına 37-32 önde giren taraf oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında da topun ve oyunun hakimi Hatay temsilcisi idi. Yüksek tempoda oynanan üçüncü çeyreği mavi-beyazlılar 61-50 kazandı.

Final çeyreğinde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Hatay Büyükşehir Belediyespor parkeden 80-68 galip ayrıldı.