Hataylı kadınlar Bulgaristan ekibini potada mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B grubu ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Bulgaristan ekibi Beroe’yi ağırladı.HATAY (İGFA) - Hatay Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Hatay ekibi Beroe’yi 93-73 mağlup etti.

Heyecanın eksik olmadığı mücadelenin ilk çeyreğini konuk takım Beroe, 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sahada başa baş bir mücadele vardı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çeyrekte, Hatay Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 43-42 geride girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda üstün olan taraf Hatay temsilcisi oldu. Savunma sertliğini arttıran ve Beroe’ye kolay sayı tanımayan Hataylı basketbolcular, üçüncü çeyreği 71-54 üstün tamamladı.

Mücadelenin final çeyreğinde üstünlüğünü sürdüren ve farkın kapanmasına izin vermeyen Hatay Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı açarak maçı 93-73 skorla tamamladı.

Karşılaşmada Hatay Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları Alexis Prince, Ayşe Cora, Epiphanny Prince ve Gatling’in önemli skorları galibiyete önemli katkı sağladı.