Hataylı hentbolculardan 6'da 6 galibiyet

Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü evinde ağırladığı mücadeleden 35-31 galip ayrıldı.HATAY (İGFA) - Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanarak ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda da heyecan üst seviyedeydi. Savunma ve hücumda hata yapmayan Hataylı hentbolcular, karşılaşmadan 35-31 galip ayrılarak Süper Lig’de 6’da 6 yaparak önemli bir başarı elde etti.

Maçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de izleyerek sporculara tribünden destek verdi.

Maç sonunda Başkan Savaş, Süper Lig’de başarılı bir şekilde ilerleyen Hataylı hentbolcuların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.