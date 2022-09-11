Hataylı hentbolcular yeni sezona galip başladı

2022-2023 Deplasmanlı Erkekler Hentbol Süper Liginin ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.HATAY (İGFA)- Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmada oyuna ağırlığını koydu ve etkili savunması ile konuk takıma gol şansı tanımayarak ilk yarıyı 18-10 önde tamamladı.

Mavi-beyazlılar, ilk yarıdaki üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdürdü.

Savunma ve hücumda hata yapmayan, maçın ikinci yarısında da rakibinin önüne geçmesine izin vermeyerek aradaki farkı açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 31-26 galip ayrılarak sezona başarılı giriş yaptı.