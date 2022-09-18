Hataylı hentbolcular 2'de 2 yaptı... Bursa deplasmanına hazırlanıyorlar

Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaştı.HATAY (İGFA) - Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Hatay ekibi, mücadeleden 29-24 galip ayrılarak haftayı 2 puanla kapattı.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte oyuna ağırlığını koyan mavi-beyazlılar, ilk yarıyı 16-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da yüksek tempo ve hızlı oyun vardı.

İzmir ekibi farkı kapatıp öne geçmek istese de Hataylı hentbolcular rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. Son topa kadar üstün oyununu sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçtan 29-24 galip ayrılmasının bildi ve 2’de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Savaş Yüksek, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Rakibimiz Avrupa kupalarında mücadele etmiş, yıllarını hentbola veren bir takım. Kazandığımız için çok mutluyum. Sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

BURSA ZORLU DEPLASMAN...

24 Eylül'de karşılaşacakları Nilüfer Belediyesi maçını da değerlendiren Yüksek, “Bursa her zaman zorlu bir deplasmandır. Oraya kazanmak için gideceğiz. Hedefimiz Bursa ve Köyceğiz maçlarını kazanıp Beşiktaş deplasmanına 4’te 4 yaparak gitmek. Başarırsak çok güzel olur” ifadelerini kullandı.