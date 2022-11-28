Hataylı basketbolcular potadan galip ayrıldı

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 9 haftasında Tuzla Belediyespor’u evinde ağırladı.HATAY (İGFA) - Hataylı basketbolcular, karşılaşmayı 86-64 kazanarak ligdeki 7 galibiyetini elde etti.

Maça moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde başlayan mavi beyazlılar, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibine öne geçme şansı tanımayan Hataylı basketbolcular, soyunma odasına 42-32 önde girdi.

Mavi beyazlılar etkili oyununu maç boyunca sürdürdü. Üçüncü periyodu 62-50 üstün tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçın final periyodunda da hata yapmadı ve sahadan 86-64’lük skorla galip ayrıldı.