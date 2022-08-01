Hatay'ın Sutopu Kadınları 1. Lig'de

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, Sutopu Kadınlar 1 Ligi’ne yükseldi.HATAY (İGFA) - Sutopu karşılaşmalarında kıyasıya mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, Sutopu Kadınlar 1 Ligi’nde mücadele vermeye devam edecek.

1 Lig’e yükselme karşılaşmaları Türkiye’nin en büyük 3 spor kompleksi olma özelliği taşıyan HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen maçlarda Hataylı sporcuların mücadelesi kupa ve madalyalarla taçlandı.

Dereceye giren takım ve sporcular kupa madalyalarını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın elinden aldı.

Kupa töreninin ardından konuşan Başkan Savaş, Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi ile ilgili bilgiler vererek, kompleksin birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını, 26 branşın aynı anda spor yapabildiği, yazın da her yaştan insana okullar açıp onlara eğitim verdiğini söyledi.

Başkan Savaş, spor kulüplerinin yaşadığı maddi sıkıntılara da değinerek, “Şu an deplasmana gittiğimizde sporcuların konaklama ve ulaşım fiyatları oldukça yüksek. Eğer Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonlar destek vermezse birçok kulüp deplasmana gidemez hale gelecek. Hem bakanlığımızın hem de federasyonların kulüplere destek vermesi gerekiyor” diye konuştu.