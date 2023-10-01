Hatay'ın Melekleri iyi başladı, sonu getiremedi

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İNG kadın Basketbol Ligi’nin 4. Haftasında evinde ağırladığı Galatasaray’a 74-91 mağlup oldu.HATAY (İGFA) - Karşılaşmaya iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor savunmadaki etkili oyunuyla karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında iki takımda skor üretmekte zorlandı. Çeyreğin ortalarında dengeyi sağlayan Galatasaray soyunma odasına da 39-46 önde girdi.

Karşılaşmanın 2. devresine iki takımda karşılıklı sayılarla hızlı başladı, ancak 3. çeyreğin ortalarından itibaren karşılaşmada üstünlüğü ele alan sarı kırmızılılar 3. çeyreğin sonunda farkı 9 sayıya çıkardı. 56-65

Karşılaşmanın son çeyreğinde de istediği çıkışı yakalayamayan Hatay’ın melekleri Galatasaray karşısında da galibiyet hasretine son veremedi. Karşılaşma 74-91 konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi.