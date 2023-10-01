Hatay'ın Melekleri iyi başladı, sonu getiremedi
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İNG kadın Basketbol Ligi’nin 4. Haftasında evinde ağırladığı Galatasaray’a 74-91 mağlup oldu.HATAY (İGFA) - Karşılaşmaya iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor savunmadaki etkili oyunuyla karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında iki takımda skor üretmekte zorlandı. Çeyreğin ortalarında dengeyi sağlayan Galatasaray soyunma odasına da 39-46 önde girdi.
Karşılaşmanın 2. devresine iki takımda karşılıklı sayılarla hızlı başladı, ancak 3. çeyreğin ortalarından itibaren karşılaşmada üstünlüğü ele alan sarı kırmızılılar 3. çeyreğin sonunda farkı 9 sayıya çıkardı. 56-65
Karşılaşmanın son çeyreğinde de istediği çıkışı yakalayamayan Hatay’ın melekleri Galatasaray karşısında da galibiyet hasretine son veremedi. Karşılaşma 74-91 konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|19
|2. Fenerbahçe
|6
|18
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Kasımpasa
|7
|12
|5. A.Demirspor
|6
|11
|6. Hatayspor
|7
|11
|7. Rizespor
|6
|11
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Konyaspor
|6
|9
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Alanyaspor
|6
|7
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Bodrumspor
|7
|14
|4. Manisa FK
|7
|12
|5. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|6. Kocaelispor
|6
|12
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|7
|11
|9. Şanlıurfaspor
|7
|9
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|7
|7
|12. Boluspor
|7
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Wolves
|7
|7
|14. Brentford
|6
|6
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Real Sociedad
|8
|15
|5. Athletic Bilbao
|8
|14
|6. Atletico Madrid
|6
|13
|7. Rayo Vallecano
|8
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Mallorca
|8
|7
|15. Osasuna
|7
|7
|16. Deportivo Alaves
|7
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2