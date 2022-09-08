Hatay'da yaz kurslarının kapanışı şölene dönüştü

Hatay'da ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasının yanı sıra hizmete girdiği günden bu yana geçen süre zarfında kentin sportif yaşamına renk katan Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde birçok spor dalında yaz kursuna katılan kursiyerler, kurslarını başarıyla tamamladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Kapanış Töreni, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Almanya'nın milli güreşçisi Frank Stäbler, birçok veli ve kursiyerlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak olan şeyin spor olduğunu söyleyen Başkan Savaş, 6 bine yakın çocuğumuz burada spor yaptığına dikkati çekerek, "Bizim amacımız çocuklarımızı yazın sıcağında gölgede spor yaptırmak. Biliyorsunuz spor kötü alışkanlıkları öldürür. Çocuklarımız kötü alışkanlıklara meyletmez, spor yapar, fiziken de zinde olur. Fiziken zinde olan çocuk eğitimde başarılı olur. Yani bize hem spor yapabilen fiziken güçlü hem de zihni güçlü çocuklar lazım. Bu nedenle çocuklarımız kışın inşallah daha huzurlu, daha sağlıklı, daha zinde bir şekilde okullarında derslerine başlayacaklar. Hepsine başarılar diliyorum ailelerimize de teşekkür ediyorum, çocuklarını bu güzel kurslardan geri bırakmadıkları için" diye konuştu.

12 dalda 6 bin 96 kursiyer çocuğun eğitim aldığı komplekste yüzmeden basketbola, okçuluktan masa tenisine kadar yaz tatilinin tadını spor yaparak çıkaran çocuklar ve gençler, alanında başarılı uzman antrenörler eşliğinde aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

STÄBLER, ABA GÜREŞLERİ FEDERASYONU AVRUPA TEMSİLCİSİ OLDU

Başkan Savaş’ın, jübilesine şeref konuğu olarak katıldığı, üç kez dünya şampiyonluğu olan güreşçi Alman Frank Staebler, HBB Spor Kompleksinden çok etkilendiğini ve bu kadar çocuğun bir arada spor yapabileceği bir yerin Almanya’da bile olmadığını söyledi.

Staebler çocuklara seslenerek, "Eğer insanın hayalleri varsa bu hayalleri korumak ve yaşatmak için her şeyini vermesi lazım. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Bu arada Guinness Rekorlar Kitabına giren Almanya'nın milli güreşçisi Stäbler, Aba Güreşleri Federasyonu Avrupa Temsilcisi oldu.

Stäbler milli sporumuz Aba Güreşi’ni Avrupa’da ve tüm dünyada tanıtacak çalışmalar yapacak.