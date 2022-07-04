Hatay'da sportif yaz kurslarına yoğun ilgi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı spor kompleksi ve yaşam merkezinde ücretsiz yaz spor kursları devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi, 7-14 yaş grubundaki çocuklara 13 farklı branşta spor yapma imkânı sağlıyor.

Yüzme, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, satranç, okçuluk, judo, karate, zumba, tenis, güreş ve özel eğitimden oluşan kurslarda çocuklar yaz tatilini spor yaparak geçiriyor.

Okulların kapanması ile birlikte başlayan kurslardan bin 560 çocuk yararlanıyor. Başarılı ve uzman eğitmenleri eşliğinde keyifli ve verimli vakit geçiren çocuklar, hem eğleniyor hem de spor yapmanın tadını çıkarıyor.

Haftanın beş günü yaz kurslarından faydalanan öğrencilere gidiş-dönüş olmak üzere 5 farklı noktadan ücretsiz ulaşım imkân sağlanıyor.

Yaz kurslarına gelen öğrenciler Hatay Büyükşehir Belediyesinin yaz kurslarından oldukça memnun olduklarını ifade ederek gençleri ve çocukları spora teşvik eden Lütfü Savaş’a teşekkür etti.

Yaz kurslarının 9 Eylül’e kadar devam edeceği öğrenildi.