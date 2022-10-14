Hatay'da mavi-beyazlılar rövanşı da vermedi

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Women ön eleme turu rövanş maçında Yunanistan ekibi Dafni Agiou Dimitriou ile karşılaştı.HATAY (İGFA) - İlk maçı Yunanistan’da 99-58 kazanarak büyük avantaj elde eden mavi-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 80-45 yenerek turu geçen taraf oldu.

Karşılaşma, baştan sona ev sahibi ekibin üstünlüğü ile oynandı. Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrekte iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu. Pota altını etkili kullanan Hatay temsilcisi ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde yine ev sahibinin etkili oyunu vardı. Hızlı hücumlarla skor üreten mavi- beyazlılar soyunma odasına 38-31 üstün giren taraf oldu.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolü iyice ev sahibine geçti. Etkili savunmasıyla rakibine ikinci yarı boyunca sadece 14 sayı şansı tanıyan Hatay Büyükşehir Belediyespor üçüncü çeyreği 59-37, karşılaşmayı da 80-45 kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor’da Gatling 16, Ayşe Cora da 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve bordo-beyazlı yöneticiler de vardı. Galibiyetin ardından Savaş, Demirel ve kulüp yöneticileri basketbolcularla bir araya gelerek galibiyeti kutladı.