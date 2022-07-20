Hatay'da geleceğin futbolcularına Başkan Savaş sürprizi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Göztepe Futbol Okulu’nu ziyaret ederek genç futbolcularla bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe Futbol Sahası’ndaki akşam antrenmanında geleceğin futbolcuları ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, il

genelinde düzenlenen U11 futbol turnuvasında şampiyon olan Antakyaspor futbolcularını, teknik heyeti ve yöneticilerini de tebrik etti.

Formaların rengine değil forma içindeki yüreklere baktığını söyleyen Lütfü Savaş, “Bu yürekler ay-yıldız için çarpıyorsa önemli olan odur ve ay-yıldız tüm takımların üstündedir. Çocuklarımızı taşıdığı formaların renginden daha çok yüreklerinde ay-yıldız sevgisi önemlidir. İnanıyorum buradaki çocukların içinde milli formamızı taşıyacak futbolcular vardır. Hepsine hem futbol hem eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Savaş’a ziyaretinde Saadet Partisi GİK üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da eşlik etti.

Göztepe Futbol Okulu Yöneticisi Serdar Özal ise kalplerinin her zaman Hatayspor için attığını belirterek “Her dönem 3-5 futbolcuyu Hatayspor’a kazandırıyoruz. Son iki ay içerisinde 3 oyuncuyu gönderdik. Kalbimiz bordo-beyaz çarpıyor. İlk senemizde U11 kategorisinde şampiyon olduk” diyerek Başkan Savaş’a teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Savaş ve beraberindekiler şampiyon futbolculara madalyaları verildi.