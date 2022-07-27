Hatay'da futbolun şampiyonu 'Güneyler' oldu

Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerinde her yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası sona erdi.HATAY (İGFA) - 36 kez yapılan turnuvanın şampiyonluk maçı, Antakya Grubu şampiyonu Güneyler ile Körfez Grubu şampiyonu İskenderun 5 Temmuz Veteranlar arasında yapıldı.

İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Güneyler takımı ikinci yarı üstünlüğünü koruyarak skoru 3-0’a getirdi ve kupaya adını yazdırdı.

HBB Esentepe Futbol Sahası’nda düzenlenen büyük final için sahaya çıkan iki takım, bu anlamlı turnuvayı kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek için ter döktü.

Şampiyon Güneyler takımına kupasını veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Çok yorucu, çok zevkli ve genellikle centilmence geçen bu maçlarımız sonunda her iki ilçemizde şampiyon olmuş iki takım bu akşam mücadele etti, onlara ve bundan önceki bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bu akşam bir takım galip gelecekti, Antakya grubunun birincisi Güneyler şampiyon oldu. İkinci olan İskenderun 5 Temmuz Veteranlar takımını da tebrik ediyorum. Dostça başlayan maç kardeşçe bitti” diye konuştu.

Kupasını alan Güneyler takımı Başkan Savaş’ı omuzlarında taşıyarak kutlama yaptı.

İkinci olan takım İskenderun 5 Temmuz Veteranlar takımı ise kupasını Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun ellerinden aldı.

CENTİLMENLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuva sonunda 7 takıma centilmenlik ödülleri verildi. Mahmut Samat takımına ASKF Başkanı Mehmet Öztürk, Şeyhoğlu İlkokulu’na Hatayspor As Başkanı Aydın Toksöz, Saray İnşaat’a HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Bayram, Oktay Çağlar’a HBB Muhtarlık Daire Başkanı Durmuş Yıldırım, Esnafspor’a HBB Zabıta Daire Başkanı Mehmet Alper Kılıçoğlu, İskenderun’dan Aşkarbeyli Takımına HBB Basın Yayın Daire Başkanı Nida Yılmaz, Kardeşler Güçbirliği takımına ise Dr. Yılmaz Şahutoğlu plaket verdi.