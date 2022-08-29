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Hatay'da başladı, Eskişehir'de final yaptı
SPOR 29.08.2022, 15:15
20 Ağustos’ta Hatay’dan start alan TransAnatolia Rally Raid Eskişehir’de sona erdi.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay’ın Antakya alanında başlayan ve 2 bin 800 kilometrelik zorlu parkurda yarışan yarışçılar, sırasıyla; Hatay, Osmaniye, Feke, Bakırdağ, Melikgazi, Felahiye, Sivrialan, Kayseri, Develi, Aladağ, Çelikhan, Bolkar, Taşkale, Obruk, Tuz Gölü, Mihalıççık etaplarını tamamlayarak Eskişehir’e vardı.
TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katıldı.
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