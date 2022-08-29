Son Dakika

Hatay'da başladı, Eskişehir'de final yaptı

SPOR 29.08.2022, 15:15
Hatay'da başladı, Eskişehir'de final yaptı

20 Ağustos’ta Hatay’dan start alan TransAnatolia Rally Raid Eskişehir’de sona erdi.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay’ın Antakya alanında başlayan ve 2 bin 800 kilometrelik zorlu parkurda yarışan yarışçılar, sırasıyla; Hatay, Osmaniye, Feke, Bakırdağ, Melikgazi, Felahiye, Sivrialan, Kayseri, Develi, Aladağ, Çelikhan, Bolkar, Taşkale, Obruk, Tuz Gölü, Mihalıççık etaplarını tamamlayarak Eskişehir’e vardı.

TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katıldı.

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 4 8
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Galatasaray 4 7
7. Trabzonspor 4 7
8. Kayserispor 4 6
9. Antalyaspor 4 6
10. Giresunspor 4 6
11. Konyaspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 3 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Samsunspor 3 5
6. Gençlerbirliği 3 4
7. Keçiörengücü 3 4
8. Boluspor 3 4
9. Göztepe 3 4
10. Sakaryaspor 2 3
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Villarreal 3 7
5. Osasuna 3 6
6. Real Sociedad 3 6
7. Mallorca 3 4
8. Athletic Bilbao 2 4
9. Almeria 3 4
10. Rayo Vallecano 3 4
11. Celta Vigo 3 4
12. Atletico Madrid 2 3
13. Girona 3 3
14. Valencia 2 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 2 0