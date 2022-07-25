Hatay'da Aba güreşleri sona erdi

Hatay’ın anavatana katılışının 83 yıl dönümü etkinlikleri, 11 Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası ile sona erdi. Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.HATAY (İGFA) -Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şampiyonada Kocaeli, Konya, Bursa, Hakkâri ve Artvin gibi Türkiye2nin 33 şehrinden gelen 790 güreşçi er meydanına çıktı.

60’a yakın hakem ve gözlemcinin görev yaptığı şampiyonada güreşçiler 10 farklı sıklette gece geç saatlere kadar sürdü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’ndeki mersahta yapılan müsabakalarda güreşçiler, şampiyon olabilmek için büyük mücadele ortaya koydu.

Aba güreşinin modern, estetik ve tüm dünyanın kabul edeceği bir formata taşımak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 5 bin yıllık ata sporunun gelişimi için katkı sunan herkese teşekkür ederek sporculara başarılar diledi. Savaş’ın ardından Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Eş Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, aba güreşinin İspanya’dan Sibirya’ya, Moğolistan’dan İtalya’ya kadar farklı coğrafyalarda yapıldığını belirtti.

Öztek aba güreşinin tanıtımı için yaptığı çalışmalardan ötürü Başkan Savaş’a şilt takdim etti.

Müsabakalar sonunda 45 kiloda Konya’dan Mücahit Alıcı, 50 kiloda Kahramanmaraş’tan Ozan Datlı, 55 kiloda Hatay’dan Hamut Hanelçi, 60 kiloda Hatay’dan Ferhat Kılıç, 65 kiloda Ankara’dan Yusuf Uraz, 70 kiloda Ankara’dan Fatih Önalan, 75 kiloda Ankara’dan Hüseyin Bakır, 80 kiloda Ankara’dan Hasan Kaya, 90 kiloda Kocaeli’nden Şahin Turşak ve 100 kiloda Gaziantep’ten Barış Güngör Türkiye şampiyonu olmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.