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Hatay'da Aba Güreşleri sona erdi
SPOR 05.09.2022, 09:15
Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası tamamlandı.HATAY (İFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın açılışını yaptığı müsabakada 35 ülkeden gelen yüzlerce güreşçi yarıştı.
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