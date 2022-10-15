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Hatay Büyükşehir KKTC Vakıflar'ı yendi
SPOR 15.10.2022, 17:24
Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ligin 3. haftasında KKTC Vakıflar ile karşı karşıya geldi.
HATAY (İGFA) - Yüksek tempoda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatay temsilcisi 97-87 kazandı.
Karşılaşmaya Hatay Büyükşehir Belediyespor etkili başladı. Mücadelenin ilk yarısında etkili savunma yapan mavi-beyazlılar rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Kıran kırana geçen ikinci yarıda karşılıklı sayılar vardı.
Seyir zevki yüksek ve çekişmeli geçen mücadelenin sonunda gülen taraf ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor oldu.
Karşılaşmayı 97-87 kazanan mavi-beyazlılar, haftayı kayıpsız geçerek üçüncü maçındaki ikinci galibiyetini almış oldu.
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