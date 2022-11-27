Hatay Büyükşehir Hentbol, evinde galip

Erkekler Hentbol Süper Lig’de başarılı performans yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto Spor Kulübü’nü evinde ağırladı.HATAY (İGFA) - Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Hatay ekibi, mücadeleden 25-23 galip ayrıldı.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanarak ilk periyodu 14-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda da heyecan üst seviyedeydi. Savunma ve hücumda hata yapmayan Hataylı hentbolcular, karşılaşmadan 25-23 galip ayrılarak önemli bir başarı daha elde etti.