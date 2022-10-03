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Hatay Büyükşehir'den farklı galibiyet

SPOR 03.10.2022, 09:23
Hatay Büyükşehir'den farklı galibiyet

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1 Lig’in ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gümüşhacıköy Spor Kulübü’nü evinde konuk etti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde oynanan maçta Hatay temsilcisi maçı 73 sayı farkla 100-27 galip bitirdi.

Ligin ilk haftasına moral ve motivasyonu yüksek başlayan HBB Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk periyodu 24-8 önde tamamladı.

İkinci periyotta da rakibine fırsat vermeyerek farkı açan Hataylı basketbolcular, ilk yarıyı 46-17 skorla önde bitirdi.

Mavi beyazlılar etkili oyununu maç boyu sürdürdü. Üçüncü çeyreği 75-21 önde tamamlayan mavi-beyazlılar karşılaşmayı 100-27'lik skorla kazanmasını bildi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da İbrahim Gür 25, Mustafa Veli Ok 22 ve Selvihan Uzun 12 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

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