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Hatay Büyükşehir'de kadınlar potada 2'de 2 yaptı

SPOR 16.10.2022, 17:41
Hatay Büyükşehir'de kadınlar potada 2'de 2 yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında evinde Melikgazi Kayseri Basketbol’u ağırladı.HATAY (İGFA) - İki takımın da büyük mücadele ortaya koyduğu maçta ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor rakibini 89-70 yenerek ligde 2’de 2 yaptı.

Karşılaşmaya Prince, Ayşe, Tuğçe, Gatling ve Büşra Akbaş ilk beşiyle başlayan Hatay temsilcisi, ilk çeyrekte pota altını etkili kullandı. Boyalı bölgede Prince ve Gatling ile skor üreten mavi-beyazlılar ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

Hatay temsilcisi ikinci çeyrekte vites yükseltti. Prints’in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı açan mavi-beyazlılar soyunma odasına 44-33 üstün giren taraf oldu. Mücadelenin ikinci yarısında da topun ve oyunun hakimi Hatay temsilcisi idi. Yüksek tempoda oynanan üçüncü çeyreği mavi-beyazlılar 69-55 kazandı. Final çeyreğinde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Hatay Büyükşehir Belediyespor parkeden 89-70 galip ayrıldı.

ŞEHİT MADENCİLER UNUTULMADI

Bu arada karşılaşma öncesi Bartın’ın Amasra ilçesindeki taş kömürü madeninde yaşamını yitiren vatandaşlar unutulmadı. İki takım üzerinde “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla sahaya çıktı ve yaşamını yitiren madenciler bir kez daha saygıyla anıldı.

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