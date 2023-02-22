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Hatay BB'da kadınlar potadan çekildi
SPOR 22.02.2023, 09:14
Hatay Büyükşehir Belediyespor, sezonun geri kalanında ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildi.ANKARA (İGFA) - Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu’na resmi olarak bildirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor’un yapılan başvurusu kabul edilirken, sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verildi.
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|33
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|21
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