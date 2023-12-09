Halk'ın Efeleri yarı finale yükseldi

Erkekler Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda (FIVB) Türkiye'yi temsil eden ilk ekip olarak tarihe geçen Halkbank Erkek Voleybol takımı, Hindistan’ın Bengaluru kentinde düzenlenen turnuvanın B Grubu ikinci maçında Brezilyalı takımı mağlup ederek yarı finale yükseldi.ANKARA (İGFA) - Erkekler Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda (FIVB) Türkiye'yi temsil eden ilk ekip olarak tarihe geçen Halkbank Erkek Voleybol takımı, Hindistan’ın Bengaluru kentinde düzenlenen turnuvanın B Grubu ikinci maçında Brezilya’nın Sada Cruzeiro Volei takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın Hindistan’da devam eden erkekler ayağında dünya şampiyonluğu için yarışıyor. 5 takımla yarışan Halk’ın Efeleri ikinci maçında turnuvada daha önce dört kez şampiyonluk kupasına uzanan Brezilya temsilcisi Sada Cruzeiro Volei takımını 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

1989’dan beri düzenlenen ve kulüpler bazında dünyanın en prestijli turnuvası olarak kabul edilen FIVB Kulüpler Şampiyonası’nda; Türkiye'yi temsil eden ilk kulüp olarak adını tarihe yazdıran mavi beyazlı Ankara ekibi, şampiyonluk parolasıyla çıktığı B Grubundaki ikinci maçında karşı karşıya geldiği Sada Cruzeiro Volei karşısında setleri, 26-24, 25-18 ve 28-26 skorlarıyla aldı.

Oyuncu kadrosunda Mert Matic, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth, Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi ve Mirza Lagumdzija’nın yer aldığı Halk’ın Efeleri, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finale ilerlemeyi sürdürüyor. Halkbank’ın yarı finaldeki rakibi, İtalya’nın Sid Sicoma Perufia ile Hindistan’ın Ahmedabad Degenders takımı arasında gerçekleşecek karşılaşmadan sonra belli olacak.