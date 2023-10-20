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Halil İbrahim Salim Anafartalarspor’da
SPOR 20.10.2023, 12:15
Anafartalarspor, geçen yıl Keşan İdmanyurdu’nda forma giyen Halil İbrahim Salim ile anlaşarak sözleşme imzaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Anafartalarspor transferde görüştüğü ve geçen yıl Keşan İdmanyurdu’nda forma giyen Halil İbrahim Salim ile anlaşarak sözleşme imzaladı.
Salim, önümüzdeki sezon Anafartarspor’da forma giymekten mutluluk duyacağını belirtti.
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