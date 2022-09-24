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Hakem ve gözlemciler Antalya'da buluştu

SPOR 24.09.2022, 09:56
Hakem ve gözlemciler Antalya'da buluştu

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2022-2023 programları çerçevesinde, İl Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen eğitim toplantısı Antalya'da yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Toplantıya MHK PMİK Üyesi ve 5. Bölge Sorumlusu Ahmet İbanoğlu, TFF Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, TFFHGD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, klasman hakem ve gözlemciler, il hakemler ve gözlemciler ile aday hakemler katıldı. 

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Sayman Yardımcısı ve Antalya Şube Başkanı Melahat Öğretmenoğlu, yeni görevi nedeniyle MHK PMİK Üyesi ve 5. Bölge Sorumlusu Ahmet İbanoğlu'na başarılar dileyerek plaket takdim etti. Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı Erdoğan Üstün de günün anısına İbanoğlu'na isminin yazılı olduğu bir kalem verdi. İbanoğlu, MHK olarak Türk hakemliğinin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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