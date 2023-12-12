Hakem Meler saldırısında yeni gelişme... Faruk Koca ve 3 kişi tutuklandı

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldırı soruşturmasında MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelenmişti.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1734479511243149789

Bakan Yılmaz Tunç, görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edildiğini ve soruşturmaya titizlikle devam edildiğini duyurdu.

Öte yandan MKE Ankaragücü Spor Kulübü de yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek, "Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/Ankaragucu/status/1734323395896951153