Hakan Doğru 2 yıl Rize Pazarspor’da
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Pazarspor, Hakan Doğru'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - TFF 2. Lig KırmzıGrupta mücadele edecek olan Pazarspor, Kahta 02 Spor'dan Hakan Doğru ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Pazarspor dış transferde sağ bek Hakan Doğru ile anlaşmaya vardı.
Kamp ve transfer çalışmalarına devam eden Mavi Beyazlılar bugün Kahta 02 Spordan Hakan Doğru ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kampa katılan ve çalışmalara başlayan deneyimli oyuncu, Kayseri Erciyes, Kayseri Şeker, Kahramanmaraş, Sivas BLD, Çorum Bld, Erbaa, Kozan Bld, Adıyaman 1954, Artvin Hopaspor ve 52 Orduspor FK takımlarında top koşturdu.
Hakan Doğru; 1. Ligde 16 müsabakada oynarken 3. Ligde 245 müsabakada sahaya çıktı.
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