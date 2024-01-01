Hakan Demir yeniden Manisa potasında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevine deneyimli isim Hakan Demir’i getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, deneyimli isim Hakan Demir ile yeniden anlaştı. Demir, geçtiğimiz sezonun 9’uncu haftası itibariyle de yeşil-beyazlı takımın başına geçmiş ve takımı Avrupa Kupasına taşımayı başarmıştı.

Deneyimli isim geçtiğimiz yaz İran Milli Takımının başında 1’nci Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer ile birlikte Dünya Şampiyonasına ve Asya Oyunlarına katıldı.

