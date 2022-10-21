H2K Racing Team, İzmir’e lider dönmek istiyor

Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup 4. Ayak yarışlarında bu hafta Körfez Yarış Pisti’nde mücadele edecek olan İzmirli H2K Racing Team, son yarışlar öncesi zirvedeki yerini korumak istiyorİZMİR (İGFA) - İzmirli eğitmen pilotlar Kamil Çat ve Hazal Edremitlioğlu tarafından kurulan Liqui Moly H2K Racing Team, Süper Grup’ta 92 puanla zirvede bulunuyor. 22-23 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşecek AVIS Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışlarında mücadele edecek olan H2K Racing Team, İzmir’deki son yarışlar öncesi liderliği bırakmak istemiyor.

Mücadele ettiği ilk sezonunda topladığı 92 puanla Süper Grup’ta zirvede bulunan H2K Racing Team, Kocaeli’de gerçekleşecek yarışlar öncesi pilotlar klasmanında da liderliği kimseye kaptırmadı. İtalyan pilotu Andrea Furci’nin 1’nci, Ömer Şamlı’nın ise 2’nci sırada bulunduğu Süper Grup’ta, 26-27 Kasım tarihlerinde İzmir’deki son yarışlara konumunu koruyarak çıkmak istiyor.

TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşecek yarışlar kapsamında; Süper Grup’ta 13, Maxi Grup’ta ise 8 sporcu mücadele edecek. 22 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sıralama turlarının ardından, saat 16.00’da Süper Grup ilk yarışı ve saat 17.00’de Maxi Grup ilk yarışı koşulacak. 23 Ekim Pazar günü ise saat 13.30’da Süper Grup ikinci yarışı ve saat 15.00’te de Maxi Grup ikinci yarışının ardından, organizasyon saat 16.00’daki ödül töreni ile son bulacak.