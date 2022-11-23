Güzelbahçe Belediye Spor liderlik virajında

İzmir Nevzat Güzelırmak Süper Amatör Lig 3. Grup’ta mücadele eden Güzelbahçe Belediye Spor hafta sonu oynayacağı Sakin Şehir Seferihisar Spor maçı öncesi liderlik hedefliyor.İZMİR (İGFA) - 10 takımın mücadele ettiği grupta namağlup olarak ikinci sırada yer alan Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü, rakiplerinden Balçova Belediye Termal ile İzmir Spor’un karşı karşıya gelecek olması nedeniyle liderlik hesapları yapıyor.

Ligin başlamasına iki hafta kala takımı ancak oluşturduklarını ifade eden Güzelbahçe Belediye Spor Teknik Direktörü Yasin Çamtepe, ‘‘İyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bu nedenle ligin ilk iki maçını beraberlikle tamamlayarak dört puan kaybettik. Önemli oyuncularımız sakatlık problemi yaşadı. Yaşadığımız bu olumsuzluklar lige geç başlamamızdan kaynaklanan doğal bir durum. Ancak takımımız her geçen gün daha iyiye giderek toparlanma sürecine girdi. Kısa süre içinde önemli galibiyetler alarak ligimizde adından söz ettiren bir takım olduk. Başarılarımızla birlikte seyircimizde her geçen maç artarak stadımıza gelip coşkulu ve centilmen bir şekilde takımımız destekledi. Sezon sonuna kadar zirve mücadelesi içinde olup şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.