Güroğlu yeniden Kültürspor’da

Geçtiğimiz sezon 1984 Keşan Kültürspor’da forma giyen Muhammed Güroğlu, yeni sezon için de takımı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor yöneticileri ile görüşerek el sıkışan Muhammed Güroğlu, 2023/2024 futbol sezonunda da Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele edecek.

Kültürspor formasını giymeye devam edecek Güroğlu, yeni sezonda da yeniden takımı ile olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kulüp Başkanımız Evren Bulut ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.