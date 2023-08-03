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Güroğlu yeniden Kültürspor’da
SPOR 03.08.2023, 11:53
Geçtiğimiz sezon 1984 Keşan Kültürspor’da forma giyen Muhammed Güroğlu, yeni sezon için de takımı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor yöneticileri ile görüşerek el sıkışan Muhammed Güroğlu, 2023/2024 futbol sezonunda da Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele edecek.
Kültürspor formasını giymeye devam edecek Güroğlu, yeni sezonda da yeniden takımı ile olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kulüp Başkanımız Evren Bulut ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.
Puan Durumu
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|1. A.Demirspor
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|3. Ankaragücü
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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