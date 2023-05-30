Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalya çıkardı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un altyapısından yetişen başarılı güreşçiler Türkiye Şampiyonasından 2 madalya ile döndüKOCAELİ (İGFA) - Bu yıl Zonguldak'ta düzenlenen ve dört gün süren Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen ve TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanan şampiyonada kentimizden de güreşçiler ter döktü.

MAVİ BEYAZLI YUSUF TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Onlarca kulüp ve yüzlerce sporcunun katılımı ile gerçekleşen Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında mindere çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un altyapısından yetiştirdiği başarılı isim Yusuf Demir, 57 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olmanın gururunu yaşadı.

1 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYA

Şampiyonada podyuma çıkan bir diğer Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçi ise 97 kiloda Mustafa Kemal Kıyı oldu. Elde ettikleri başarılar neticesinde büyük sevinç yaşayan Kocaeli Büyükşehir kafilesi seremoninin arından Zonguldak’tan bir altın ve bir bronz madalya ile ayrıldı.