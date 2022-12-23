Gürcistan takımı Kocaeli Gölcük'te kamp yapıyor

Gürcistan'da düzenlenen U17 Gençler Şampiyonası’nda Gürcistan şampiyonu olan Aragvelebi FC, yurt dışı kamp çalışmalarını Gölcük'te sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Yalı Evlerinde konaklayan ve Değirmendere ve Kavaklı statlarında antrenmanlarını gerçekleştiren takım Gölcükspor, Sakaryaspor, Sapancaspor ve Kocaelispor'la da hazırlık müsabakaları oynadı. İlçede düzenledikleri kamp programından memnun kalan Aragvelebi FC’nin Başkanı Maia Gagoshidze, Teknik direktör Soso Tcikaidze, heyete eşlik eden Gölcüklü antrenörler Yaşar Yıldız ve Hasan Vardoğan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

Nazik ziyaret için Aragvelebi FC heyetine teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; “’Spor Kenti Gölcük’ hedefiyle ilçemizdeki spor tesislerini bir yandan yenileyerek bir yandan da yeni tesislerin yapımını sürdürüyoruz. Yabancı ülke takımlarının ilçemizi kamp yeri olarak tercih etmeleri, hedefimize katkı sunacak. Aragvelebi FC takımının kamp döneminde ilçemizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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Ziyarette konuşan Aragvelebi FC Başkanı Maia Gagoshidze, “Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in Gölcük'te spor, kültür ve sanata çok önem verdiğini gelmeden öğrenmiştik. Bu çalışmaları, ilçedeki tarihi ve mimari güzellikleri kamp yaptığımız dönemde yerinde görme fırsatımız oldu. Kamp döneminde bize kapılarını açan ve evimizdeymişiz gibi hissettiren Başkan Sezer’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.