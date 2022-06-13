Güneydoğu'nun ilk patika koşusu tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İslahiye ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ultra trail (patika koşusu) ‘Yesemek Ultra Trail’,’ Tarihini Adımla’ sloganıyla düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi’nin iş birliğinde sporcular, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmenhöyük Arkeoloji parkının tarihi güzellikleriyle buluştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nde 415 sporcunun katılımıyla 5 ile 65 kilometre arasında değişen 6 kategoride gerçekleştirilen yarışın sonunda ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreninde, parkuru başarıyla tamamlayan sporculara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ödüllerini takdim etti.

Yaklaşık bin kişiye yakın seyircinin bulunduğu etkinlik, Sercan Budak’ın konseriyle son buldu.