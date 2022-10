Görükle İpekspor TSYD Bursa ile buluştu

Bursa’nın Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Görükle İpekspor düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyeleri ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Görükle İpekspor'un ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada Görükle İpekspor Başkanı Ramazan Kıvrak, Görükle İpekspor Genel Koordinatörü Ayhan Barışıcı, Görükle İpekspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, takım kaptanı Mesut Gün ile basın mensupları bulundu.Bursa’da futbolun dönüşümüne ilişkin konuşan Görükle İpekspor Genel Koordinatörü Ayhan Barışıcı, “Bursa’da futbol olarak ne eksildi, neler eksiliyor ona bakmak lazım ilk başta. En önemlisi neye ihtiyaç var? Futbol olarak geçtiğimiz yıllara nazaran profesyonel kulüplerin azaldığını görüyoruz. Eski dönemlerde 14 profesyonel takım vardı. 14 profesyonel takım demek, Bursa’nın 14 profesyonel hocası demek, Bursa’daki profesyonel futbolcuların artması demek. Oraya hazırlık aşamasında olan alt yapı kulüplerinin bir hedefi olması demek, oraya taşınacak olan idarecilerinin beyinsel anlamda güçlenmesi demek. Bunların hepsini sıralarsak arka arkaya Bursa’da en ihtiyaç duyulan şey futbolcu, sporcu, antrenör, veli... Yaptığın tesisin içerisine bu insanları sokamıyorsan başarılı olman mümkün değil. Bunu hedefleyerek yola çıkan bir Görükle İpekspor var. 3, 4 senedir bu işi zorluyoruz. Ama neticede futbol oyunun içerisinde her türlü şey var, ayak taşa bazen takılıyor. Bunu halledebilmek için de profesyonelleşebilmek veya ufkun genişlemesi lazım. Görükle bu işte çok hırslı. Nilüfer ilçesinde profesyonel bir takımın olmasını çok arzuluyoruz. Belde veya mahalle olarak da bu işe hazırız” ifadelerini kullandı.

“İNANMASAK BU İŞİN ALTINA GİRMEZDİK”

Genel Koordinatör Barışıcı sözlerine şöyle devam etti: “Kademe, kademe gitmeyi amaçladığımız için karşımıza önce tesisleşme sorunu çıkıyor. Bu tesisleşmenin tamamını Görükle halkının üstlenmesi şimdilik söz konusu değil. Dolayısıyla belediyenin desteği, sanayicinin desteği olması lazım. BAL diye geçiştirmek hoş bir durum değil. Şampiyonluğa giden bir takımda masrafların 8-10 milyon arasında değiştiğini görüyoruz. Bugün İnegöl ilçesindeki takımların yatırımlarının büyük rakamlar olduğunu, Bursaspor’un şu anki ligde harcadığı paralarla eş değerde olduğunu görürsünüz. O bakımdan sadece Ramazan Kıvrak’ın veya buradaki yerel halkın bu parayı Görükle İpekspor’a aktarması söz konusu değil. Amatör anlamda öyle bir şey yok. Kanun ne diyor? Amatör sporları devlet sponse eder. Ancak devlet bu işi TFF’ye bıraktığı için bırakın amatör takımları sponse etmeyi, üstüne bir de para alarak kendi açığını kapatma içerisinde. Dolayısıyla böylesine büyük bir rakamın iyi dizayn edilmesi, iyi idare edilmesi lazım. Biz onun için taşın altına elimizi koyalım istedik. Bursa’nın profesyonel takım sayısı çoğalsın istedik. Başkan çok arzu ediyor. Takımdaki futbolcularımız bu işi çok istiyor. Bir de Cahit Terzi gibi kendisini Türkiye’de kendisini kanıtlamış ve bu liglerde çok büyük başarıları olan hem futbolculuk döneminde hem de hocalık kariyerinde başarılara imza atmış bir ismi Bursa’ya getirdik. Biz işin sonunu getireceğimize inanıyoruz. Biz buna inanmasak bu işin altına girmezdik. Ayağımız taşa takılsa da, son düdük çalana kadar, ligler tescil edilene kadar ne olacağı belli değil“

PARA BAŞARI GETİRMİYOR

“Çok para, çok büyük başarı demek değil” diyen Barışı şöyle devam etti: “Bunun örneklerini daha önce çok yaşadık. Bursaspor’da da yaşandı. UEFA’ya gidilse de lig 6. sırada bitirildi. Fenerbahçe aynı şartlarda yüksek bütçelerle transferler yaptı ama başarı olmadı. Bunun benzerleri çok basketbolda da TOFAŞ kupayı kazandı ama bir oyuncusu 5 milyon para aldı, ertesi sene karşılığı olmayınca şubeyi kapattı. Önce kulüp olacaksınız, daha sonra takımı ahenk içerisinde bir arada tutmanın karşılığını almanız lazım. Sporun açılımının sistem, program, organizasyon, rekordur. Bu açılım bir takımda yoksa, başarılı olma ihtimali de yok. Önce kulüp değil, önce takım mantalitesiyle yola çıkıldığı için zorluklar çekiyor takımlar. Görükle İpekspor olarak takımdaşlık ve arkadaşlık vurgusuyla yola çıktık. Hocamıza da güveniyoruz. Yıldırımspor ne yaptı? Bu işi iyi yapanlardan birisi. Ekrem başkanın sporun içerisinden gelmesi, amatörü iyi takip etmesi ve takımı takım gibi tutması. Onun diğer avantajı da tesisin yeterli olmasıydı ve takımı üste taşıdı. Bizim parasal yarış halinde olmamız söz konusu değil.“

YALNIZ BIRAKILDIĞIMIZI GÖRÜYORUM

Görükle İpekspor Başkanı Ramazan Kıvrak, yalnız bırakıldıklarını belirtirken şunları söyledi: “İyi destekler alan rakiplere karşı oynuyoruz. Biz 2 yıldır BAL’da mücadele ediyoruz. Ben yalnız bırakıldığımızı görüyorum. İlk sene Çilimli ile yarı final maçı oynadık. Kimse yoktu yanımızda. Sadece Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem vardı. Geçen sene Alibeyköy maçı 2 puan önde gittik. Orada tiyatro izler gibi her şeyi izledik. Kimse yanımızda olmadı. Bu işlerin sahada çözülmediğini gördük. Biz o bütçeleri veremeyeceğimize göre. Bursa’dan ve Bursa basınından her anlamda destek istiyoruz. Zor bir lig, dipsiz kuyu. Görükle profesyoneli hak ediyor. Ayhan Barışıcı’nın dediği gibi en az 4, 5 kulüp olması lazım profesyonel liglerde. Bunlardan birisi de gerek nüfusuyla, öğrenci kenti olmasıyla Görükle hak ediyor. O enerji, sinerji var. Ufak dokunuşlarla inşallah çıkaracağız takımı. Bu sene olacağına inanıyorum. Gerek hocamıza, gerek sahada mücadele eden futbolcularımızla, yönetim ve her zaman yanımızda olan Turgay Erdem başkanımızla bunu başaracağız. Önceki senelerden olan iyi futbolcularımızı elimizde tuttuk. Üzerine kaliteli transferler yaptık. Cahit hoca gibi değerli bir hocamızla anlaştık. Bu sene arkadaşlık, takımdaşlıkla bu işi götüreceğimizi düşünüyorum. Ancak destek önemli.”

Profesyonel bir kulüp olmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Cahit Terzi, “Görükle heyecanlı, istekli ve şampiyonluk hedefi olan bir kulüp. Buraya geldiğimde en sevindiren şey buydu. BAL’da çalıştığım 4. sene. İlk sene Zonguldakspor ile şampiyon olduk. Sonra Ordu’da şampiyon olduk. Geçen sene Sultangazi’de mücadele ettik ancak olmadı. Bu sene ise 4’te 3 yapacağız. Eleştiri ve öz eleştiriye her zaman açığız. Yapıcı eleştirilerini bekliyoruz. Başarılı olmak için eksiklerimizi görmemiz lazım. Yönetim, futbolcularımız, Nilüfer Belediye Başkanımız ve şehrin desteği ile inşallah profesyonel bir kulüp olacağız” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ KONU MADDİYAT

Görükle İpekspor’da 3 yıldır takım kaptanlığı yapan Mesut Gün, “2 senedir finallerde kaybediyoruz. İnşallah bu sene son olacak ve ipi biz göğüsleyeceğiz. BAL’da en önemli konu maddiyat. Başkanımız da 3 senedir kimsenin parası kalmadı. Bu sene de aynı şekilde ödemelerimiz devam ediyor. İyi bir ekip kurdular. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu alacağız. 3 senedir kıl payı kaçan şampiyonluk bu sene Bursa’ya gelecek” dedi.