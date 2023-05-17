Gölcüklü gençler 19 Mayıs'a koştu
Gölcük’te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen kros yarışlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kros yarışmaları düzenlendi.
İlçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik; Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarış Pisti’nde düzenlenen, düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını düzenlenen törenle taktim edildi.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Madalya törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, sporcular, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Törende öğrencilere madalyalarını takdim eden Başkan Sezer, “Dereceye giren öğrencilerimiz başta olmak üzere; yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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|35
|56
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|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
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|38
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|35
|37
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|35
|37
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|35
|36
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|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
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|35
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|65
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|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
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|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
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|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
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|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
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|47
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|34
|47
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|46
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|37
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|34
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|34
|35
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|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
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