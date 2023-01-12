Gölcük yeni spor sahalarıyla donatılıyor

Gölcük Belediyesi, gençler ve çocukların güvenli alanlarda spor yapmasını sağlamak amacıyla ilçeye yeni spor sahaları kazandırmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; geleceğin teminatı çocukların etrafı çevrili, güvenli sahalarda spor yapmaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Yunus Emre Mahallesi, 805. Sokak’ta çevre düzenlemesi devam eden 18*30 ebadında futbol sahasının alt yapısı, sentetik çim zemini, çevre koruma telleri ve üst koruma ağları tamamlandı. Kavaklı, Barbaros Hayrettin Parkı'nda bulunan, basketbol ve voleybol sahası, 2 adet tenis kortunun da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapıldı.

Tamamlanan spor sahasının ilçe ve mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, destekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.