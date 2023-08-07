Gölcük'te sıra sokak basketbolunda

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri kapsamında Değirmende sahili bu yıl da Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanına ev sahipliği yapacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinde heyecan; Kum Futbolu, Plaj Voleybolu Turnuvalarının ardından Sokak Basketbolu Turnuvası ile devam ediyor.

Spor Kenti Gölcük'te büyük ilgiyle gerçekleşen iki turnuvanın ardından düzenlenecek Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl da gençlerin yeteneklerini potaya taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olması beklenen turnuva; 12-13 Ağustos tarihlerinde Değirmendere Yüzbaşılar sahili spor tesislerinde düzenlenecek.

Turnuvaya katılmak isteyen gençler, Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün “0262 412 19 19” nolu telefonunu arayarak kayıt yaptırabilecekler.