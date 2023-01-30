Gölcük'te masa tenisinin en iyi sporcuları belli oldu

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergâh İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 4.’sü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Gölcük, spora yatırım yapmaya ve sporu teşvik etmek amacıyla turnuvalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergâh İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 4.’sü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası; 6 kategoride, 167 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda dereceye giren sporculara ödülleri; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Recep Başkut, Gölcük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara, Masa Tenisi İl Temsilcisi Çetin Buğdacı ve Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan tarafından takdim edildi. Törende Başkan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

TURNUVADA DERECEYE GİREN SPORCULAR

Turnuvada Genç Kızlar kategorisinde; Ayşegül Çelik 1., Azra Göçmen 2., Yağmur Eryiğit 3 oldu.

Genç Erkekler’de; Kartal Ensari 1., Yiğit Genç 2., Murat Emir Ersan 3. oldu.

Küçük Kızlar kategorisinde; Sudenaz Taşdan 1., Ayşe Sevde Eski 2., Zaynep Didar Büyüközer 3.,

Küçük Erkekler’de; Mustafa Erdem Demirci 1., Furkan Efe Celiktürk 2., Eymen Ali Çetinkaya 3.,

Minik Kızlar’da; Ecrin Yılmaz 1., Esma Taşdan 2., Beren Sak 3.,

Minik Erkekler’de; Mehmet Onur Tazegül 1. Ferhat Demir 2., Ömer Tuğrul Ayverdi 3.,

Büyükler kategorisinde; ise Hamit İlhan 1., Kadir Üstünel 2. Ahmet Emre Şahin 3. oldu.