Gölcük'te Kum Futbol Turnuvası çekişmeli geçti

Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere’de birbirinden çekişmeli maçlarla başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı Gölcük’te yaklaşık 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde başladı. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen; gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride oynanan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, turnuvanın açılışına katılarak sporculara başlarılar diledi. Heyecan dolu maçlara sahne olan turnuvada; tribünü dolduran seyirciler, takımlarına maçları boyunca destek verdiler.

32 TAKIM 324 SPORCU KUMDA YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Çekişmeli geçen maçlarda iki kategoride de sporcular yeteneklerini kum üzerinde sergilediler. 32 takım, 324 sporcunun yer aldığı Kum Futbolu Turnuvası 23 Temmuz günü sona erecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.