Gölcük'te dağ bisikleti heyecanı

Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen ve adrenalin dolu mücadelelere sahne olan Dağ Bisikleti Downhill Cup, Saraylı’da tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - “Spor Kenti Gölcük” hedefiyle Kocaeli'ne birçok ulusal organizasyonu taşıyan Gölcük Belediyesi, adrenalin dolu bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptı. Derince’den Gölcük’e Açık Su Yüzme Yarışı, Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük ve Değirmendere Koşuları, Kum Futbolu, Plaj Voleybolu, Sokak Basketbol Turnuvaları ve birçok futbol turnuvasına ve sportif faaliyetler düzenleyen Gölcük Belediyesi, Dağ Bisikleti Downhill Cup heyecanını ikinci kez Saraylı’ya taşıdı.

120 USTA DAĞ BİSİKLETÇİSİ SARAYLI ORMANLARINDA YARIŞTI

Saraylı’nın ormanlık alanlarında hazırlanan özel parkurda düzenlenen ve büyük bir büyük heyecana sahne olan Dağ Bisikleti Downhill Cup’a; Türkiye genelinden 120 usta dağ bisikletçisi katıldı. Zorlu parkurda yarışan usta sporcular, dereceye girmek için zamanla yarıştılar. Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri, Saraylı da düzenlenen törenle takdim edildi.

ÖDÜL TÖRENİNE GENİŞ KATILIM

Düzenlenen ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Saraylı Muhtarı Abdulkadir Aktaş, Örcün Köyü Muhtarı Mustafa Uyar, Gölcük Atatürkçü Düşünce Derneği Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, Kocaeli Bisiklet Federasyonu İl temsilcisi Mehmet Bozdemir, sporcular, sporcu aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende dereceye giren sporculara ödülleri, Başkan Sezer ve davetliler tarafından takdim edildi.

GÖLCÜK ADINI SPORTİF FAALİYETLERLE DUYURMAYA DEVAM EDECEK

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Downhill Cup’ta dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, katılan tüm sporcularımıza, yarış parkurunun hazırlanmasında büyük emeği olan Parkur Organizatörü Sayın Üzeyir Terzi’ye, Bisiklet Federasyonu Kocaeli Temsilcisi Sayın Mehmet Bozdemir’e, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Sayın Murat Aydoğdu’ya ve personellerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin adının sportif faaliyetlerle ülkemiz genelinde duyurulması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.