Gölcük'te Başkan Sezer teakwondocularla buluştu

Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyespor Teakwondo Takımı’nın antrenmanı ziyaret ederek sporcularla yakından ilgilendi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi geleceğin başarılı sporcu adaylarını yetiştirmeye devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 400’den fazla sporcusu bulunan Gölcük Belediyespor Teakwondo Takımı’nın bir kısmının yer aldığı antrenmanı ziyaret etti.

Antrenmanda sporcularda yakından ilgilenen Başkan Sezer, çocuklarını spora yönlendiren aileleri ve başarıyla teakweondo sporunu icra eden gençleri tebrik etti.