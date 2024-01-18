Gölcük Genç Erkekler voleybolda Kocaeli şampiyonu

Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi “Spor Kenti Gölcük” sloganı ile gençleri sporla buluşturmaya ve birçok branşta başarılar kazanmaya devam ediyor. Birçok branşta yüzlerce sporcu yetiştiren Gölcük Belediyespor, voleybol branşında yeni bir başarı kazandı. Son olarak geçen yıl kurulan Genç Erkek Voleybol Takımı, sezonun bitmesine bir hafta kala Kocaeli Şampiyonu oldu.

Genç sporcuların kazandıkları şampiyonlukla gurur duyduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sporcularımızı, Antrenör Adem Özler'i, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Murat Aydoğdu ve ekibini tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.