Gölcük Genç Erkekler voleybolda Kocaeli şampiyonu
Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi “Spor Kenti Gölcük” sloganı ile gençleri sporla buluşturmaya ve birçok branşta başarılar kazanmaya devam ediyor. Birçok branşta yüzlerce sporcu yetiştiren Gölcük Belediyespor, voleybol branşında yeni bir başarı kazandı. Son olarak geçen yıl kurulan Genç Erkek Voleybol Takımı, sezonun bitmesine bir hafta kala Kocaeli Şampiyonu oldu.
Genç sporcuların kazandıkları şampiyonlukla gurur duyduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sporcularımızı, Antrenör Adem Özler'i, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Murat Aydoğdu ve ekibini tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|18
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Ahlatçı Çorum FK
|18
|30
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|18
|20
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|21
|43
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|20
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6