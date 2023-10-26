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Gölcük 100. yıl coşkusunu sporla yaşıyor

SPOR 26.10.2023, 10:36
Gölcük 100. yıl coşkusunu sporla yaşıyor

Gölcük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Bocce Turnuvası’nda; 7’den 70’e her yaş gurubundan bireyler, 100. yıl coşkusunu sporla yaşadılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında; “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 sporcu ile Bocce Turnuvası” düzenlendi.

17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya; ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri ile Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinleri ve Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, huzurevi sakinleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Her yaş gurubundan renkli mücadelelere sahne olan turnuvada; 1. Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu, 2. Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi, 3. Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. ise Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü oldu. Törende sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Sezer, turnuvaya katılan tüm öğrenci ve huzurevi sakinlerini tebrik etti.

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