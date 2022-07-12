Göktürk Satranç'tan transfer hamlesi

Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli ekibinden oluşan, satranç eğitim-öğretimini yaygınlaştırmak üzere yola çıkan Göktürk Satranç Akademi,Türkiye’nin başarılı oyuncularından Mustafa Yılmaz, Emre Can,Cem Kaan Gökerkan ve Vahap Şanal’ı bünyesine kattı.İSTANBUL (İGFA) - 2022 yılında yüz yüze ve çevrimiçi satranç eğitimi-öğretimi amacıyla kurulan Göktürk Satranç Akademi, Türkiye çapında satranç sporunun yaygınlaşması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Alanında kendini ispatlamış önemli isimleri kadrosuna dahil eden Göktürk Satranç Akademi;Mustafa Yılmaz, Cem Kaan Gökerkan, Emre Can ve Vahap Şanal ile sponsorluk ve menajerlik sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde Türkiye'nin en iyi oyuncularından Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Burak Fırat, Cem Kaan Gökerkan ve Deniz Özen gösteri maçı yaptı.

Göktürk Satranç Akademi’nin kurucu ortağı Özgür Kumralyeni transferlerine yönelik şunları söyledi: “Türksatrancınınbirbirinden değerli isimlerini bünyemize kattığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Satrancın toplumda daha da yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Türk satrancının gelişmesine yönelik çalışmalara imza atarak elimizden gelen desteği vermeye daima devam edeceğiz”dedi.