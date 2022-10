Geyik Koşuları devam ediyor

Koşu dünyasının en sevilen marka yarışlarından Geyik Koşuları, The North Face ana sponsorluğunda 9 Ekim’de Belgrad Ormanı’nda gerçekleşiyor.İSTANBUL (İGFA) - Geyik Koşuları, “Geyik gibi koş” sloganıyla koşu ile eğlenceyi birleştirerek sadece yetişkinlerin değil, çocukların da 12 yıldır ilgiyle takip ettiği bir etkinliğe dönüşüyor. Geyik Koşuları, aynı zamanda ilk sponsoru olma ünvanını da taşıyan The North Face ile birlikte bu sene de yüzlerce sporseveri bir araya getiriyor. Etkinliğe katılan koşucular, uzun antrenman günlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için tasarlanan, yenilikçi taban dizaynına sahip The Norh Face VECTIV’i deneyimleme fırsatı buluyor.

9 Ekim’de İstanbul Belgrad Ormanları Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı’nda gerçekleşecek Geyik Koşuları kapsamında; 28K, 14K, 8K ve 4K yarışlarının yanı sıra Bambi Koşusu da yapılacak. Bambi Koşusu kapsamında 4-12 yaş arası çocuklar sporla buluşacak. 600’den fazla koşucuyu yağmur çamur demeden bir araya getiren Geyik Koşuları, yarış kapsamında elde edilecek gelirlerin bir kısmını Geyik Koşuları sosyal sorumluluk partneri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayacak.